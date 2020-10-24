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樓價「有波幅無升幅」 12月將成關鍵

名家專欄 07:00 2020/10/24

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近期樓市有所回穩，不過從樓價指數所見，仍然未能突破阻力位， 反映樓價回升動力相對疲弱，會否再一步上升，相信要取決於新盤銷情能否帶動，以及失業問題會否進一步加劇。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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