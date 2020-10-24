樓價「有波幅無升幅」 12月將成關鍵 名家專欄 07:00 2020/10/24 分享： 近期樓市有所回穩，不過從樓價指數所見，仍然未能突破阻力位， 反映樓價回升動力相對疲弱，會否再一步上升，相信要取決於新盤銷情能否帶動，以及失業問題會否進一步加劇。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 大圍站新盤柏傲莊熱潮下的另類商場學 2020/10/19 大圍站新盤柏傲莊熱潮下的另類商場學 【樓價指數】CCL按周回升0.58% 中原：大單位走勢波動拖累CCL反覆尋底 2020/10/23 【樓價指數】CCL按周回升0.58% 中原：大單位走勢波動拖累CCL反覆尋底 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤百花齊放 置業人士點揀 2020/10/23 新盤百花齊放 置業人士點揀 專家樓論 - 明日大嶼起步 前期研究不可缺 2020/10/23 明日大嶼起步 前期研究不可缺 專家樓論 - 商業地接連流標 中環地王如何自處 2020/10/22 商業地接連流標 中環地王如何自處 專家樓論 - 皇后大道中的盛衰更替 2020/10/22 皇后大道中的盛衰更替 專家樓論 - 為慳印花稅 可以去到幾盡？ 2020/10/21 為慳印花稅 可以去到幾盡？ 二手市場 有波幅無升幅 失業率 樓價 CCL 柏傲莊I 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入