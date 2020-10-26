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土耳其搶佔主導 打擊法國不手軟

國際 17:20 2020/10/26

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法國教師遭伊斯蘭極端分子斬首殺害，總統馬克龍嚴詞譴責，事件卻演化為法國跟阿拉伯和伊斯蘭世界之間的外交風波，土耳其更積極帶動對馬克龍的攻擊。與其說是為了捍衛伊斯蘭教尊嚴，土耳其近期在多方面都跟法國存在矛盾，今次趁機打擊法國的意圖，似乎更加明顯。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記

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