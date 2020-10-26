土耳其搶佔主導 打擊法國不手軟 國際 17:20 2020/10/26 分享： 法國教師遭伊斯蘭極端分子斬首殺害，總統馬克龍嚴詞譴責，事件卻演化為法國跟阿拉伯和伊斯蘭世界之間的外交風波，土耳其更積極帶動對馬克龍的攻擊。與其說是為了捍衛伊斯蘭教尊嚴，土耳其近期在多方面都跟法國存在矛盾，今次趁機打擊法國的意圖，似乎更加明顯。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【美國大選】辯論回歸正常 特朗普難再逞強 2020/10/23 【美國大選】辯論回歸正常 特朗普難再逞強 Netflix韓流強強聯手 冀1＋1大於2 2020/10/21 Netflix韓流強強聯手 冀1＋1大於2 【美國疫情】科學政治化 特朗普極致演繹 2020/10/20 【美國疫情】科學政治化 特朗普極致演繹 【美國大選】提前投票破紀錄 拜登切勿開心太早 2020/10/19 【美國大選】提前投票破紀錄 拜登切勿開心太早 【美國大選】阻止轉發拜登醜聞 社交媒體幫倒忙 2020/10/16 【美國大選】阻止轉發拜登醜聞 社交媒體幫倒忙 馬克龍 埃爾多安 法國 伊斯蘭教 土耳其 外交 政治 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入