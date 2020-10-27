新盤銷情與失業率背馳 一手難低開 名家專欄 07:00 2020/10/27 分享： 經濟環境轉差，本季失業率恐攀升，但樓市出現另一種境況，一手樓照舊熱賣，甚至出現新盤票王，置業氣氛仍然保持活躍，一手樓難憧憬發展商會低價賣樓。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【新盤開售】EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY開售首輪35伙 頭籌客2600萬買2伙投資 2020/10/26 【新盤開售】EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY開售首輪35伙 頭籌客2600萬買2伙投資 柏傲莊I次輪沽清 新盤市場單日暫沽240伙 海天晉逾千萬沽連天台戶 2020/10/26 柏傲莊I次輪沽清 新盤市場單日暫沽240伙 海天晉逾千萬沽連天台戶 【柏傲莊I開售】新世界鄭志剛：柏傲莊I疫市佳績 200億銷售目標完成近一半 2020/10/26 【柏傲莊I開售】新世界鄭志剛：柏傲莊I疫市佳績 200億銷售目標完成近一半 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤搶推 今季成交料急增 今日 新盤搶推 今季成交料急增 專家樓論 - 樓價「有波幅無升幅」 12月將成關鍵 2020/10/24 樓價「有波幅無升幅」 12月將成關鍵 專家樓論 - 新盤百花齊放 置業人士點揀 2020/10/23 新盤百花齊放 置業人士點揀 專家樓論 - 明日大嶼起步 前期研究不可缺 2020/10/23 明日大嶼起步 前期研究不可缺 專家樓論 - 商業地接連流標 中環地王如何自處 2020/10/22 商業地接連流標 中環地王如何自處 一手市場 發展商 失業率 柏傲莊 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入