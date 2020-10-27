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新盤銷情與失業率背馳 一手難低開

名家專欄 07:00 2020/10/27

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經濟環境轉差，本季失業率恐攀升，但樓市出現另一種境況，一手樓照舊熱賣，甚至出現新盤票王，置業氣氛仍然保持活躍，一手樓難憧憬發展商會低價賣樓。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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