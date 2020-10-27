四中全會拍板港區國安法 「五中」又如何？ 名家專欄 2020/10/27 分享： 港區國安法立法，北京早於去年10月中共四中全會已拍板，港人遲至今年5月知悉此決定；中共五中全會昨起召開，會否再有涉港重大決定？特首林鄭月娥將於下周、「五中」後，赴京爭取惠港政策。 林鄭赴京爭取惠港政策 五 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 五中全會揭幕 十四五聚焦雙循環 今日 五中全會揭幕 十四五聚焦雙循環 最新專欄文章 有政戲 - 60歲2元乘車 不會走數但押後推？ 2020/10/23 60歲2元乘車 不會走數但押後推？ 有政戲 - 港府背後發功 押後國泰裁員減人數 2020/10/22 港府背後發功 押後國泰裁員減人數 有政戲 - 上京爭取惠港5政策 林鄭有把握？ 2020/10/21 上京爭取惠港5政策 林鄭有把握？ 有政戲 - 行會今商本地團寬至30人 最快周五推 2020/10/20 行會今商本地團寬至30人 最快周五推 有政戲 - 內地造地助港 暗湧處處 2020/10/19 內地造地助港 暗湧處處 疫情 中國 金融 台灣 林鄭月娥 大灣區 北京 習近平 港區國安法 深圳 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入