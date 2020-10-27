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四中全會拍板港區國安法 「五中」又如何？

名家專欄 2020/10/27

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港區國安法立法，北京早於去年10月中共四中全會已拍板，港人遲至今年5月知悉此決定；中共五中全會昨起召開，會否再有涉港重大決定？特首林鄭月娥將於下周、「五中」後，赴京爭取惠港政策。

林鄭赴京爭取惠港政策

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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