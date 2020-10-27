Intel被動捱打 對手AMD勢頭日盛 名家專欄 2020/10/27 分享： 美國晶片業龍頭英特爾Intel（美：INTC）第三季業績後股價暴跌。今年以來，Intel股價累跌兩成，不止跑輸給一眾焦點科技股，表現甚至差過包括眾多傳統經濟股的道指。 Intel捱沽 AMD股價累升7成 ... 撰文 : 侯景成 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 螞蟻估值升至最高3.57萬億 是否合理？ 2020/10/24 螞蟻估值升至最高3.57萬億 是否合理？ 交易講場 - 螞蟻集團每股股價幾多錢？ 2020/10/23 螞蟻集團每股股價幾多錢？ 交易講場 - 螞蟻港招股凍資5萬億？ 財資界：太誇張 2020/10/22 螞蟻港招股凍資5萬億？ 財資界：太誇張 交易講場 - 「雙11」加量又加時 帶挈阿里又破頂 2020/10/21 「雙11」加量又加時 帶挈阿里又破頂 交易講場 - 內銀股 賺息又賺價黃金機會？ 2020/10/20 內銀股 賺息又賺價黃金機會？ 經濟 記者 AR 晶片 台積電 Intel AMD 桌面電腦 NVIDIA 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入