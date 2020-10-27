Intel被動捱打 對手AMD勢頭日盛

美國晶片業龍頭英特爾Intel（美：INTC）第三季業績後股價暴跌。今年以來，Intel股價累跌兩成，不止跑輸給一眾焦點科技股，表現甚至差過包括眾多傳統經濟股的道指。

Intel捱沽 AMD股價累升7成

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