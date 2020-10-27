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核心區舖位捱打 租售價未見底

名家專欄 10:30 2020/10/27

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中細價舖位成交有反彈，明顯受減價效應，而疫情受控市民重新消費，帶動投資氣氛，但集中在民生區為主，而未通關下核心區乏遊客，租售價尚未見底。

...

欄名 : 樓市分析

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