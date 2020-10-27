核心區舖位捱打 租售價未見底 名家專欄 10:30 2020/10/27 分享： 中細價舖位成交有反彈，明顯受減價效應，而疫情受控市民重新消費，帶動投資氣氛，但集中在民生區為主，而未通關下核心區乏遊客，租售價尚未見底。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 90億買商用樓 港府打救舖市？ 2020/10/09 90億買商用樓 港府打救舖市？ 核心區舖租急挫 連麵包店都租得起 2020/10/14 核心區舖租急挫 連麵包店都租得起 皇后大道中的盛衰更替 2020/10/22 皇后大道中的盛衰更替 最新專欄文章 納米樓又多一個不利消息 2020/10/23 納米樓又多一個不利消息 中環租金衰足3年 業主有排頭痕？ 2020/10/21 中環租金衰足3年 業主有排頭痕？ 新盤疫市加價1成仍能熱賣？ 2020/10/20 新盤疫市加價1成仍能熱賣？ 大圍站新盤柏傲莊熱潮下的另類商場學 2020/10/19 大圍站新盤柏傲莊熱潮下的另類商場學 千禧世代拖欠按揭大增7成 樓市有「煲爆」風險嗎？ 2020/10/16 千禧世代拖欠按揭大增7成 樓市有「煲爆」風險嗎？ 商舖 銅鑼灣 中環 旺角 尖沙咀 美聯工商舖 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入