不甘保守派主導最高法院 自由派誓於大選後作浪 國際 16:56 2020/10/27 分享： ▲ 最高法院外聚集了大批巴雷特支持者。 美國參議院順利通過巴雷特的大法官提名，令最高法院由保守派徹底主導。自由派不甘受挫，正密謀在大選後行動，或是擴大最高法院組成，或是改讓大法官輪替。無論做法如何，也勢令最高法院捲入新一輪政治風眼。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 土耳其搶佔主導 打擊法國不手軟 2020/10/26 土耳其搶佔主導 打擊法國不手軟 【美國大選】辯論回歸正常 特朗普難再逞強 2020/10/23 【美國大選】辯論回歸正常 特朗普難再逞強 Netflix韓流強強聯手 冀1＋1大於2 2020/10/21 Netflix韓流強強聯手 冀1＋1大於2 【美國疫情】科學政治化 特朗普極致演繹 2020/10/20 【美國疫情】科學政治化 特朗普極致演繹 【美國大選】提前投票破紀錄 拜登切勿開心太早 2020/10/19 【美國大選】提前投票破紀錄 拜登切勿開心太早 選舉 總統大選 政治 拜登 任命 美國民主黨 美國共和黨 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入