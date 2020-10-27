不甘保守派主導最高法院 自由派誓於大選後作浪

▲ 最高法院外聚集了大批巴雷特支持者。

美國參議院順利通過巴雷特的大法官提名，令最高法院由保守派徹底主導。自由派不甘受挫，正密謀在大選後行動，或是擴大最高法院組成，或是改讓大法官輪替。無論做法如何，也勢令最高法院捲入新一輪政治風眼。

...