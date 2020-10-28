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【美國大選】提前投票3大特點 預示特朗普輸硬？

國際 07:05 2020/10/28

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今屆美國大選名義上是11月3日舉行，但實際上絕大部分州分展開提前投票下，至今已有破紀錄的逾6400萬人提前投票。今屆提前投票有3大特點，但不足以推算拜登穩操勝券，支持率一直落後的特朗普，連任的希望仍未幻滅。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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