【美國大選】提前投票3大特點 預示特朗普輸硬？

今屆美國大選名義上是11月3日舉行，但實際上絕大部分州分展開提前投票下，至今已有破紀錄的逾6400萬人提前投票。今屆提前投票有3大特點，但不足以推算拜登穩操勝券，支持率一直落後的特朗普，連任的希望仍未幻滅。

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