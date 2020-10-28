【美國大選】提前投票3大特點 預示特朗普輸硬？ 國際 07:05 2020/10/28 分享： 今屆美國大選名義上是11月3日舉行，但實際上絕大部分州分展開提前投票下，至今已有破紀錄的逾6400萬人提前投票。今屆提前投票有3大特點，但不足以推算拜登穩操勝券，支持率一直落後的特朗普，連任的希望仍未幻滅。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 不甘保守派主導最高法院 自由派誓於大選後作浪 2020/10/27 不甘保守派主導最高法院 自由派誓於大選後作浪 土耳其搶佔主導 打擊法國不手軟 2020/10/26 土耳其搶佔主導 打擊法國不手軟 【美國大選】辯論回歸正常 特朗普難再逞強 2020/10/23 【美國大選】辯論回歸正常 特朗普難再逞強 Netflix韓流強強聯手 冀1＋1大於2 2020/10/21 Netflix韓流強強聯手 冀1＋1大於2 【美國疫情】科學政治化 特朗普極致演繹 2020/10/20 【美國疫情】科學政治化 特朗普極致演繹 選舉 總統大選 美國民主黨 白宮 美國共和黨 拜登 特朗普 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入