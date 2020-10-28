新盤旺勢蔓延 豪宅也爆搶客戰？ 名家專欄 08:00 2020/10/28 分享： 新盤掀起推盤潮，情況亦陸續蔓延至豪宅新盤，發展商亦開始趁勢推豪宅盤，在現時空置稅正式擱置下，預計發展商會繼續求價不求量。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤疫市加價1成仍能熱賣？ 2020/10/20 新盤疫市加價1成仍能熱賣？ 大圍站新盤柏傲莊熱潮下的另類商場學 2020/10/19 大圍站新盤柏傲莊熱潮下的另類商場學 新盤百花齊放 置業人士點揀 2020/10/23 新盤百花齊放 置業人士點揀 新盤大手客優先揀樓 真係咁著數？ 2020/10/27 新盤大手客優先揀樓 真係咁著數？ 最新專欄文章 核心區舖位捱打 租售價未見底 2020/10/27 核心區舖位捱打 租售價未見底 納米樓又多一個不利消息 2020/10/23 納米樓又多一個不利消息 中環租金衰足3年 業主有排頭痕？ 2020/10/21 中環租金衰足3年 業主有排頭痕？ 新盤疫市加價1成仍能熱賣？ 2020/10/20 新盤疫市加價1成仍能熱賣？ 大圍站新盤柏傲莊熱潮下的另類商場學 2020/10/19 大圍站新盤柏傲莊熱潮下的另類商場學 一手市場 豪宅 一手空置稅 東半山 西貢 沙田 新地 瓏珀山 柏傲莊II 帝御‧星濤 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入