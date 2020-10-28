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新盤旺勢蔓延  豪宅也爆搶客戰？

名家專欄 08:00 2020/10/28

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新盤掀起推盤潮，情況亦陸續蔓延至豪宅新盤，發展商亦開始趁勢推豪宅盤，在現時空置稅正式擱置下，預計發展商會繼續求價不求量。

...

欄名 : 樓市分析

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