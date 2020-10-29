血案挑起深層次矛盾 馬克龍連任避無可避 國際 07:05 2020/10/29 分享： 法國教師遭極端伊斯蘭分子殘殺，總統馬克龍嚴詞譴責，卻惹來伊斯蘭國家外交爭議。除了對外，事件更大影響到法國國內，把涉及伊斯蘭教的社會深層次矛盾暴露於陽光下，成為右翼排外主張的新彈藥。若要尋求2022年連任，馬克龍便不得不處理眼前這個熨手山芋。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【美國大選】提前投票3大特點 預示特朗普輸硬？ 2020/10/28 【美國大選】提前投票3大特點 預示特朗普輸硬？ 不甘保守派主導最高法院 自由派誓於大選後作浪 2020/10/27 不甘保守派主導最高法院 自由派誓於大選後作浪 土耳其搶佔主導 打擊法國不手軟 2020/10/26 土耳其搶佔主導 打擊法國不手軟 【美國大選】辯論回歸正常 特朗普難再逞強 2020/10/23 【美國大選】辯論回歸正常 特朗普難再逞強 Netflix韓流強強聯手 冀1＋1大於2 2020/10/21 Netflix韓流強強聯手 冀1＋1大於2 罪案 總統大選 選舉 政治 恐怖主義 馬克龍 法國 伊斯蘭教 恐襲 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入