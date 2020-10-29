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血案挑起深層次矛盾 馬克龍連任避無可避

國際 07:05 2020/10/29

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法國教師遭極端伊斯蘭分子殘殺，總統馬克龍嚴詞譴責，卻惹來伊斯蘭國家外交爭議。除了對外，事件更大影響到法國國內，把涉及伊斯蘭教的社會深層次矛盾暴露於陽光下，成為右翼排外主張的新彈藥。若要尋求2022年連任，馬克龍便不得不處理眼前這個熨手山芋。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記

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