螞蟻IPO搞動港股 國際重量不似預期

螞蟻集團（06688）昨起展開A+H股史上最大IPO，招股首日大型科技股個別發展，大市反覆偏軟，卻意外「抽散」重磅內銀、內險股，再令投資者關注新股巨無霸的抽水效應。

螞蟻合共集資近350億美元，AH股各

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