螞蟻IPO搞動港股 國際重量不似預期 名家專欄 2020/10/28 分享： 螞蟻集團（06688）昨起展開A+H股史上最大IPO，招股首日大型科技股個別發展，大市反覆偏軟，卻意外「抽散」重磅內銀、內險股，再令投資者關注新股巨無霸的抽水效應。 螞蟻合共集資近350億美元，AH股各 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 騰訊三催化劑 股價看高一綫 今日 騰訊三催化劑 股價看高一綫 阿里健康轉盈 高速增長持續 今日 阿里健康轉盈 高速增長持續 最新專欄文章 透視中港美 - 美選情大定 市場太快放下戒心 2020/10/27 美選情大定 市場太快放下戒心 透視中港美 - iBond首日沽貨 回報尤勝大熱新股？ 2020/10/24 iBond首日沽貨 回報尤勝大熱新股？ 透視中港美 - 滙豐初轉運 股價未轉勢 2020/10/23 滙豐初轉運 股價未轉勢 透視中港美 - 美科企無懼壟斷起訴 業績繼續炒 2020/10/22 美科企無懼壟斷起訴 業績繼續炒 透視中港美 - 螞蟻IPO料大熱 科網股派對有限期 2020/10/21 螞蟻IPO料大熱 科網股派對有限期 美元 A股 IPO 騰訊 阿里巴巴 小米 恒生科技指數 螞蟻集團（06688） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入