招金盈利倍增 黃金消費好轉

中港兩地股市昨日先跌後彈，國企指數險守一萬點，未來兩日料悶局等五中全會。招金礦業（01818）首三季盈利倍增，金價又在1,900美元水平等待突破，加上中央政策催俗消費，招金有望再衝11.5元水平。

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