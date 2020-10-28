招金盈利倍增 黃金消費好轉 名家專欄 2020/10/28 分享： 中港兩地股市昨日先跌後彈，國企指數險守一萬點，未來兩日料悶局等五中全會。招金礦業（01818）首三季盈利倍增，金價又在1,900美元水平等待突破，加上中央政策催俗消費，招金有望再衝11.5元水平。 政策 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 平保催化劑：分拆陸金所 2020/10/24 平保催化劑：分拆陸金所 中字股實力談 - 昆能追落後 「十四五」料撑潔能 2020/10/23 昆能追落後 「十四五」料撑潔能 中字股實力談 - 聯通增長點 在於5G+ 2020/10/22 聯通增長點 在於5G+ 中字股實力談 - 蒙牛最低潮已過 中央撑飲奶抗疫 2020/10/21 蒙牛最低潮已過 中央撑飲奶抗疫 中字股實力談 - 金風值得低吸 《風能宣言》保增長 2020/10/20 金風值得低吸 《風能宣言》保增長 招金礦業（01818） 紫金礦業（02899） 工商銀行（01398） 建設銀行（00939） 恒生中國企業指數 中國聯通（00762） 招商證券（06099） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入