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招金盈利倍增 黃金消費好轉

名家專欄 2020/10/28

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中港兩地股市昨日先跌後彈，國企指數險守一萬點，未來兩日料悶局等五中全會。招金礦業（01818）首三季盈利倍增，金價又在1,900美元水平等待突破，加上中央政策催俗消費，招金有望再衝11.5元水平。

政策

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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招金礦業（01818） 紫金礦業（02899） 工商銀行（01398） 建設銀行（00939） 恒生中國企業指數 中國聯通（00762） 招商證券（06099）

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