美股受制紓困措施 大選前無望出台 名家專欄 2020/10/28 分享： 美國總統大選即將來臨，投資界正密切關注選舉對金融市場的影響。不過，對於正面臨疫情下經濟困局的美國人而言，紓困措施提供的「救命錢」，可能比誰當選總統更為重要。目前民主、共和兩黨迄今仍未能就紓困法案達成共 ... 撰文 : 侯景成 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - Intel被動捱打 對手AMD勢頭日盛 2020/10/27 Intel被動捱打 對手AMD勢頭日盛 交易講場 - 螞蟻估值升至最高3.57萬億 是否合理？ 2020/10/24 螞蟻估值升至最高3.57萬億 是否合理？ 交易講場 - 螞蟻集團每股股價幾多錢？ 2020/10/23 螞蟻集團每股股價幾多錢？ 交易講場 - 螞蟻港招股凍資5萬億？ 財資界：太誇張 2020/10/22 螞蟻港招股凍資5萬億？ 財資界：太誇張 交易講場 - 「雙11」加量又加時 帶挈阿里又破頂 2020/10/21 「雙11」加量又加時 帶挈阿里又破頂 金融 經濟 美國 美股 總統大選 紓困措施 疫情 特朗普 就業 失業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入