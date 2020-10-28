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美股受制紓困措施 大選前無望出台

名家專欄 2020/10/28

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美國總統大選即將來臨，投資界正密切關注選舉對金融市場的影響。不過，對於正面臨疫情下經濟困局的美國人而言，紓困措施提供的「救命錢」，可能比誰當選總統更為重要。目前民主、共和兩黨迄今仍未能就紓困法案達成共

...

撰文 : 侯景成

欄名 : 交易講場

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