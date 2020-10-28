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港島東商廈新貴 疫下加速財團換貨

名家專欄 07:00 2020/10/28

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環球疫情未受控，商廈需求難免下跌。港島東為近年發展得頗成功商業區，吸納中區專業客戶搬遷，在「去中環化」下，空置率為各區最低，租金及售價較穩定，吸引財團留意。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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