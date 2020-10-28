港島東商廈新貴 疫下加速財團換貨 名家專欄 07:00 2020/10/28 分享： 環球疫情未受控，商廈需求難免下跌。港島東為近年發展得頗成功商業區，吸納中區專業客戶搬遷，在「去中環化」下，空置率為各區最低，租金及售價較穩定，吸引財團留意。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 港島東商廈呎租平中環一半 料租務旺 2018/11/06 港島東商廈呎租平中環一半 料租務旺 高力：港島東商廈呎租今年升4% 走勢勝中區 2019/06/06 高力：港島東商廈呎租今年升4% 走勢勝中區 最新專欄文章 專家樓論 - 住宅租金進入長跌形態 今日 住宅租金進入長跌形態 專家樓論 - 新盤銷情與失業率背馳 一手難低開 2020/10/27 新盤銷情與失業率背馳 一手難低開 專家樓論 - 新盤搶推 今季成交料急增 2020/10/27 新盤搶推 今季成交料急增 專家樓論 - 樓價「有波幅無升幅」 12月將成關鍵 2020/10/24 樓價「有波幅無升幅」 12月將成關鍵 專家樓論 - 新盤百花齊放 置業人士點揀 2020/10/23 新盤百花齊放 置業人士點揀 中環 商廈 太古地產（01972） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入