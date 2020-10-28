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人行續撤干預措施 毋阻人幣中綫升勢

財金 13:36 2020/10/28

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人民銀行不足1個月內2度出招調整人民幣滙率措施，繼10月初下調遠期售滙的風險準備金率後，昨日再通布官方人民幣中間價淡出使用「逆周期因子」。市場注視人行是否旨在遏抑人民幣升勢，今早人民幣中間價大跌逾200點子，人民幣亦由上周的27個月高位顯著回落。

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欄名 : 透視中港美

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