人行續撤干預措施 毋阻人幣中綫升勢 財金 13:36 2020/10/28 分享： 人民銀行不足1個月內2度出招調整人民幣滙率措施，繼10月初下調遠期售滙的風險準備金率後，昨日再通布官方人民幣中間價淡出使用「逆周期因子」。市場注視人行是否旨在遏抑人民幣升勢，今早人民幣中間價大跌逾200點子，人民幣亦由上周的27個月高位顯著回落。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 【螞蟻上市】螞蟻開展史上最強IPO 意外抽散內銀內險股 2020/10/27 【螞蟻上市】螞蟻開展史上最強IPO 意外抽散內銀內險股 【iBond 2020】大話怕計數 iBond短綫回報高到你不信 2020/10/23 【iBond 2020】大話怕計數 iBond短綫回報高到你不信 滙豐銅獅重見天日 股價仍難轉勢? 2020/10/22 滙豐銅獅重見天日 股價仍難轉勢? 華府起訴Google 開第一槍 科技股為何價照升? 2020/10/21 華府起訴Google 開第一槍 科技股為何價照升? 螞蟻千億IPO入直路 新經濟股還能炒下去? 2020/10/20 螞蟻千億IPO入直路 新經濟股還能炒下去? 經濟 外滙儲備 香港股票 中國人民銀行 美滙指數 GDP 人民幣 美滙 外資 沽空 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入