支付有價 騰訊突破600元 名家專欄 2020/10/29 分享： 騰訊（00700）股價連續兩日創新高，突破600元關口，令其市值升至逾5.7萬億元。騰訊股價急升，竟是受阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團IPO帶摯，因螞蟻集團以2.4萬億市值上市，帶動市場重估騰訊金 ... 撰文 : 陳健婷 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 美股受制紓困措施 大選前無望出台 2020/10/28 美股受制紓困措施 大選前無望出台 交易講場 - Intel被動捱打 對手AMD勢頭日盛 2020/10/27 Intel被動捱打 對手AMD勢頭日盛 交易講場 - 螞蟻估值升至最高3.57萬億 是否合理？ 2020/10/24 螞蟻估值升至最高3.57萬億 是否合理？ 交易講場 - 螞蟻集團每股股價幾多錢？ 2020/10/23 螞蟻集團每股股價幾多錢？ 交易講場 - 螞蟻港招股凍資5萬億？ 財資界：太誇張 2020/10/22 螞蟻港招股凍資5萬億？ 財資界：太誇張 金融 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 螞蟻集團（06688） IPO 微信 疫情 目標價 市盈率 純利 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入