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支付有價 騰訊突破600元

名家專欄 2020/10/29

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騰訊（00700）股價連續兩日創新高，突破600元關口，令其市值升至逾5.7萬億元。騰訊股價急升，竟是受阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團IPO帶摯，因螞蟻集團以2.4萬億市值上市，帶動市場重估騰訊金

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撰文 : 陳健婷

欄名 : 交易講場

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