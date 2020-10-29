人幣強勢未減 港股吸金不變

人民銀行不足1個月內兩度出招調整人民幣滙率措施，繼10月初下調遠期售滙的風險準備金率後，周二再公布官方人民幣中間價淡出使用「逆周期因子」。市場注視人行是否旨在遏抑人民幣升勢，人民幣中間價昨大跌逾200

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