人幣強勢未減 港股吸金不變 名家專欄 2020/10/29 分享： 人民銀行不足1個月內兩度出招調整人民幣滙率措施，繼10月初下調遠期售滙的風險準備金率後，周二再公布官方人民幣中間價淡出使用「逆周期因子」。市場注視人行是否旨在遏抑人民幣升勢，人民幣中間價昨大跌逾200 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 金軟季績有睇頭 辦公軟件盈利勁 今日 金軟季績有睇頭 辦公軟件盈利勁 比亞迪繼續炒 新能源車發力 今日 比亞迪繼續炒 新能源車發力 最新專欄文章 透視中港美 - 螞蟻IPO搞動港股 國際重量不似預期 2020/10/28 螞蟻IPO搞動港股 國際重量不似預期 透視中港美 - 美選情大定 市場太快放下戒心 2020/10/27 美選情大定 市場太快放下戒心 透視中港美 - iBond首日沽貨 回報尤勝大熱新股？ 2020/10/24 iBond首日沽貨 回報尤勝大熱新股？ 透視中港美 - 滙豐初轉運 股價未轉勢 2020/10/23 滙豐初轉運 股價未轉勢 透視中港美 - 美科企無懼壟斷起訴 業績繼續炒 2020/10/22 美科企無懼壟斷起訴 業績繼續炒 人民幣 中國人民銀行 外滙 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入