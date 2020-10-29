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大圍柏傲莊兩期 定價解碼

名家專欄 07:00 2020/10/29

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新世界（00017）在不足一個月內，連環推出大圍柏傲莊兩期，雖然細單位有一定加價幅度，但加幅尚算克制，況且大單位以原價推出，相信今次仍會維持第一期的收票熱度。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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