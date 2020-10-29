大圍柏傲莊兩期 定價解碼 名家專欄 07:00 2020/10/29 分享： 新世界（00017）在不足一個月內，連環推出大圍柏傲莊兩期，雖然細單位有一定加價幅度，但加幅尚算克制，況且大單位以原價推出，相信今次仍會維持第一期的收票熱度。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【發展商專訪】新地雷霆︰疫後新常態 冀住得更健康 2020/10/28 【發展商專訪】新地雷霆︰疫後新常態 冀住得更健康 【新盤價單】大圍站柏傲莊II由572.8萬元起 中原：開價克制 開放式吸年輕人 2020/10/28 【新盤價單】大圍站柏傲莊II由572.8萬元起 中原：開價克制 開放式吸年輕人 【新盤價單】大圍站柏傲莊II首推開放式 美聯：料將再掀搶購熱潮 2020/10/28 【新盤價單】大圍站柏傲莊II首推開放式 美聯：料將再掀搶購熱潮 最新專欄文章 專家樓論 - 柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高 2020/10/16 柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高 專家樓論 - 太古點解要賣太古城車位? 2020/10/15 太古點解要賣太古城車位? 一手市場 大圍 新世界 柏傲莊I 柏傲莊II 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入