疫情復熾歐美股急瀉 資金避險訊號全面睇 財金 13:34 2020/10/29 分享： 新冠肺炎疫情復熾，法、德為首歐洲主要經濟體再面臨封城，市場憂慮全球經濟復甦再受阻，歐美股隔夜急瀉。疫情反彈加上美國總統大選不明朗料持續，資金避險情緒是否再高漲，資金避險路綫如何，成為全球投資界共同注視焦點。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 人行續撤干預措施 毋阻人幣中綫升勢 2020/10/28 人行續撤干預措施 毋阻人幣中綫升勢 【螞蟻上市】螞蟻開展史上最強IPO 意外抽散內銀內險股 2020/10/27 【螞蟻上市】螞蟻開展史上最強IPO 意外抽散內銀內險股 【iBond 2020】大話怕計數 iBond短綫回報高到你不信 2020/10/23 【iBond 2020】大話怕計數 iBond短綫回報高到你不信 滙豐銅獅重見天日 股價仍難轉勢? 2020/10/22 滙豐銅獅重見天日 股價仍難轉勢? 華府起訴Google 開第一槍 科技股為何價照升? 2020/10/21 華府起訴Google 開第一槍 科技股為何價照升? 經濟 美股 A股 股票 期權 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 日圓 美滙 紐約 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入