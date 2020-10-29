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專題:美國大選

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疫情復熾歐美股急瀉 資金避險訊號全面睇

財金 13:34 2020/10/29

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新冠肺炎疫情復熾，法、德為首歐洲主要經濟體再面臨封城，市場憂慮全球經濟復甦再受阻，歐美股隔夜急瀉。疫情反彈加上美國總統大選不明朗料持續，資金避險情緒是否再高漲，資金避險路綫如何，成為全球投資界共同注視焦點。

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欄名 : 透視中港美

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