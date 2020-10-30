【美國大選】學者分析大選和民粹 「民主崩壞非特朗普之過」

▲ 《Presidents, Populism, and the Crisis of Democracy》作者分析美國政府弊病，指出特朗普冒起是民主制度崩壞的結果。

「要看懂今年美國大選，首先要看懂民粹主義。特朗普的成功，是民主制度崩壞下的民怨、憤怒所造就。」芝加哥大學教授豪厄爾（William G. Howell）寫道。他連同另一位作者和史丹福教授莫伊（Terry M. Moe），充當美國政治「醫生」，剖析美國政府積存已久的問題，對症下藥。

...