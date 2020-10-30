【美國大選】學者分析大選和民粹 「民主崩壞非特朗普之過」 國際 09:01 2020/10/30 分享： ▲ 《Presidents, Populism, and the Crisis of Democracy》作者分析美國政府弊病，指出特朗普冒起是民主制度崩壞的結果。 「要看懂今年美國大選，首先要看懂民粹主義。特朗普的成功，是民主制度崩壞下的民怨、憤怒所造就。」芝加哥大學教授豪厄爾（William G. Howell）寫道。他連同另一位作者和史丹福教授莫伊（Terry M. Moe），充當美國政治「醫生」，剖析美國政府積存已久的問題，對症下藥。 ... 撰文 : 葉芷樺 欄名 : 國金好書 相關文章 【美國大選】特朗普疫情失歡心 中西部農業州恐倒戈 2020/10/29 【美國大選】特朗普疫情失歡心 中西部農業州恐倒戈 【美國大選】特朗普大打經濟牌 政綱卻無任何大計 2020/10/29 【美國大選】特朗普大打經濟牌 政綱卻無任何大計 【美國大選】特朗普辜負鐵鏽帶 藍領選民願再給4年時間嗎？ 2020/10/29 【美國大選】特朗普辜負鐵鏽帶 藍領選民願再給4年時間嗎？ 【美國大選】搖擺州提前投票人數 不及民主黨預期 2020/10/29 【美國大選】搖擺州提前投票人數 不及民主黨預期 【美國大選】亨特拍檔斥拜登講大話 對兒子生意知情 2020/10/28 【美國大選】亨特拍檔斥拜登講大話 對兒子生意知情 最新專欄文章 盲目吹捧才智 巨企難逃盛轉衰 2020/10/23 盲目吹捧才智 巨企難逃盛轉衰 【WFH】在家工作成新趨勢 疫情可帶動「後工作社會」？ 2020/10/16 【WFH】在家工作成新趨勢 疫情可帶動「後工作社會」？ 亞美尼亞與阿塞拜疆再戰 解構兩國衝突「非凡」之處 2020/10/02 亞美尼亞與阿塞拜疆再戰 解構兩國衝突「非凡」之處 選舉 經濟 移民 內政 全球化 特朗普 拜登 奧巴馬 美國 白宮 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入