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發展商急推盤「追落後」 置業選擇多應點揀

名家專欄 07:00 2020/10/30

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新盤推盤潮掀起，8盤短期內同期推出市場，而且定位廣泛，有主打迷你單位的新盤，亦有主攻中價或豪宅單位的項目，發展商頗有趁疫情穩定而「追落後」之勢，亦造就置業人士的選擇多。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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