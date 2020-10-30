發展商急推盤「追落後」 置業選擇多應點揀 名家專欄 07:00 2020/10/30 分享： 新盤推盤潮掀起，8盤短期內同期推出市場，而且定位廣泛，有主打迷你單位的新盤，亦有主攻中價或豪宅單位的項目，發展商頗有趁疫情穩定而「追落後」之勢，亦造就置業人士的選擇多。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【新盤價單】大圍站柏傲莊II由572.8萬元起 中原：開價克制 開放式吸年輕人 2020/10/28 【新盤價單】大圍站柏傲莊II由572.8萬元起 中原：開價克制 開放式吸年輕人 【新盤價單】大圍站柏傲莊II首推開放式 美聯：料將再掀搶購熱潮 2020/10/28 【新盤價單】大圍站柏傲莊II首推開放式 美聯：料將再掀搶購熱潮 【新盤價單】一圖睇晒 大圍站柏傲莊II首批337伙價錢 2020/10/29 【新盤價單】一圖睇晒 大圍站柏傲莊II首批337伙價錢 最新專欄文章 專家樓論 - 東涌變成尋寶地 今日 東涌變成尋寶地 專家樓論 - 大圍柏傲莊兩期 定價解碼 2020/10/29 大圍柏傲莊兩期 定價解碼 專家樓論 - 失業率升 樓價不受影響？ 2020/10/29 失業率升 樓價不受影響？ 專家樓論 - 港島東商廈新貴 疫下加速財團換貨 2020/10/28 港島東商廈新貴 疫下加速財團換貨 專家樓論 - 住宅租金進入長跌形態 2020/10/28 住宅租金進入長跌形態 招標 一手市場 豪宅 CENTRAL PEAK 柏傲莊II 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入