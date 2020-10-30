歐美股急瀉 避險資金望轉投中港

新冠肺炎疫情復熾，法、德歐洲主要經濟體再面臨封城，市憂全球經濟復甦再受阻，歐美股周三急瀉。疫情反彈復加美國大選不明朗，資金是否再趨避險、如何避險，成為全球投資界共同注視焦點。

美股3大指數周三同步瀉逾3

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