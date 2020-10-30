歐美股急瀉 避險資金望轉投中港 名家專欄 2020/10/30 分享： 新冠肺炎疫情復熾，法、德歐洲主要經濟體再面臨封城，市憂全球經濟復甦再受阻，歐美股周三急瀉。疫情反彈復加美國大選不明朗，資金是否再趨避險、如何避險，成為全球投資界共同注視焦點。 美股3大指數周三同步瀉逾3 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 樂享食正大趨勢：電商帶貨業務 今日 樂享食正大趨勢：電商帶貨業務 藥明巨諾賣點：CAR-T療法驚人增長 今日 藥明巨諾賣點：CAR-T療法驚人增長 最新專欄文章 透視中港美 - 人幣強勢未減 港股吸金不變 2020/10/29 人幣強勢未減 港股吸金不變 透視中港美 - 螞蟻IPO搞動港股 國際重量不似預期 2020/10/28 螞蟻IPO搞動港股 國際重量不似預期 透視中港美 - 美選情大定 市場太快放下戒心 2020/10/27 美選情大定 市場太快放下戒心 透視中港美 - iBond首日沽貨 回報尤勝大熱新股？ 2020/10/24 iBond首日沽貨 回報尤勝大熱新股？ 透視中港美 - 滙豐初轉運 股價未轉勢 2020/10/23 滙豐初轉運 股價未轉勢 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美元 美股 美滙指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入