新界最貴開放式要出世啦！ 名家專欄 08:00 2020/11/02 分享： 大圍站新盤柏傲莊成為第四季樓市焦點，而第2期柏傲莊II以貴過第1期柏傲莊I形式公布價錢，市場關注度高的柏傲莊II開放式單位，則以高姿態登場，即供折實呎價高見2.67萬元，而多個因素支持下，柏傲莊II有望成為新界最貴開放式單位。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 柏傲莊I兩周速沽767伙 2期快開價 2020/10/27 柏傲莊I兩周速沽767伙 2期快開價 柏傲莊II乘勢再出擊 首批337伙 折實由$572.8萬起 2020/10/31 柏傲莊II乘勢再出擊 首批337伙 折實由$572.8萬起 最新專欄文章 樓市好淡因素拉鋸 疫情最關鍵 2020/10/30 樓市好淡因素拉鋸 疫情最關鍵 國泰裁員 樓市真是有筍盤執？ 2020/10/29 國泰裁員 樓市真是有筍盤執？ 新盤旺勢蔓延 豪宅也爆搶客戰？ 2020/10/28 新盤旺勢蔓延 豪宅也爆搶客戰？ 核心區舖位捱打 租售價未見底 2020/10/27 核心區舖位捱打 租售價未見底 納米樓又多一個不利消息 2020/10/23 納米樓又多一個不利消息 納米樓 柏傲莊I 柏傲莊II 一手市場 柏傲莊 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入