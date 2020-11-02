新界最貴開放式要出世啦！

大圍站新盤柏傲莊成為第四季樓市焦點，而第2期柏傲莊II以貴過第1期柏傲莊I形式公布價錢，市場關注度高的柏傲莊II開放式單位，則以高姿態登場，即供折實呎價高見2.67萬元，而多個因素支持下，柏傲莊II有望成為新界最貴開放式單位。

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