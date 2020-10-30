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【螞蟻IPO】向隅螞蟻A股IPO 北水湧港買乜股?

財金 13:07 2020/10/30

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螞蟻集團 （06688） H股公開招股剛於今日中午招股，A股IPO則已提前落幕。一如預期，螞蟻A股認購熱情遠較H股熾熱。大小投資者分貨嚴重不足，向隅資金連日偷步湧港作部署，跟北水炒股短綫有合理勝算。

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欄名 : 透視中港美

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