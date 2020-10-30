【螞蟻IPO】向隅螞蟻A股IPO 北水湧港買乜股? 財金 13:07 2020/10/30 分享： 螞蟻集團 （06688） H股公開招股剛於今日中午招股，A股IPO則已提前落幕。一如預期，螞蟻A股認購熱情遠較H股熾熱。大小投資者分貨嚴重不足，向隅資金連日偷步湧港作部署，跟北水炒股短綫有合理勝算。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 疫情復熾歐美股急瀉 資金避險訊號全面睇 2020/10/29 疫情復熾歐美股急瀉 資金避險訊號全面睇 人行續撤干預措施 毋阻人幣中綫升勢 2020/10/28 人行續撤干預措施 毋阻人幣中綫升勢 【螞蟻上市】螞蟻開展史上最強IPO 意外抽散內銀內險股 2020/10/27 【螞蟻上市】螞蟻開展史上最強IPO 意外抽散內銀內險股 【iBond 2020】大話怕計數 iBond短綫回報高到你不信 2020/10/23 【iBond 2020】大話怕計數 iBond短綫回報高到你不信 滙豐銅獅重見天日 股價仍難轉勢? 2020/10/22 滙豐銅獅重見天日 股價仍難轉勢? 港股通 人民幣 基金 科創板 A股 H股 香港股票 螞蟻集團（06688） 阿里巴巴－SW（09988） 互聯互通 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入