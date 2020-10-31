螞蟻A股僧多粥少 北水湧港尋寶 名家專欄 2020/10/31 分享： 螞蟻集團（06688）H股公開招股剛於昨日中午截止，A股IPO則已提前落幕。一如預期，螞蟻A股認購熱情遠較H股熾熱。大小投資者分貨嚴重不足，向隅資金連日偷步湧港作部署，跟北水炒股短綫有合理勝算。 螞蟻集 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 舜宇現價買 華為出新機 今日 舜宇現價買 華為出新機 康龍增長佳 逢低宜收集 今日 康龍增長佳 逢低宜收集 最新專欄文章 透視中港美 - 歐美股急瀉 避險資金望轉投中港 2020/10/30 歐美股急瀉 避險資金望轉投中港 透視中港美 - 人幣強勢未減 港股吸金不變 2020/10/29 人幣強勢未減 港股吸金不變 透視中港美 - 螞蟻IPO搞動港股 國際重量不似預期 2020/10/28 螞蟻IPO搞動港股 國際重量不似預期 透視中港美 - 美選情大定 市場太快放下戒心 2020/10/27 美選情大定 市場太快放下戒心 透視中港美 - iBond首日沽貨 回報尤勝大熱新股？ 2020/10/24 iBond首日沽貨 回報尤勝大熱新股？ 美國 期貨 IPO 北水流入 香港股票 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入