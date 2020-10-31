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私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素

名家專欄 07:00 2020/10/31

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政府政策傾斜於公營房屋供應，但在市場購買力兩極化的情況之下，私樓需求難轉移至資助房屋市場。隨着私樓供應減少的趨勢日益明顯，供求失衡的情況有機會再次出現，成為支撐樓價的因素。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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