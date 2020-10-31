私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 名家專欄 07:00 2020/10/31 分享： 政府政策傾斜於公營房屋供應，但在市場購買力兩極化的情況之下，私樓需求難轉移至資助房屋市場。隨着私樓供應減少的趨勢日益明顯，供求失衡的情況有機會再次出現，成為支撐樓價的因素。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【樓價指數】CCL按周微跌0.01% 中原：受豪宅樓價波動拖累 2020/10/30 【樓價指數】CCL按周微跌0.01% 中原：受豪宅樓價波動拖累 【私樓供應】今年第三季私樓施工量、落成量同大跌 落成量僅2300伙近6季新低 (第二版更新) 2020/10/30 【私樓供應】今年第三季私樓施工量、落成量同大跌 落成量僅2300伙近6季新低 (第二版更新) 最新專欄文章 專家樓論 - 發展商急推盤「追落後」 置業選擇多應點揀 2020/10/30 發展商急推盤「追落後」 置業選擇多應點揀 專家樓論 - 東涌變成尋寶地 2020/10/30 東涌變成尋寶地 專家樓論 - 大圍柏傲莊兩期 定價解碼 2020/10/29 大圍柏傲莊兩期 定價解碼 專家樓論 - 失業率升 樓價不受影響？ 2020/10/29 失業率升 樓價不受影響？ 專家樓論 - 港島東商廈新貴 疫下加速財團換貨 2020/10/28 港島東商廈新貴 疫下加速財團換貨 一手市場 私人屋苑 居屋 樓價 綠置居 政府政策 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入