【美國大選】當瘋子再遇建制精英 民調不宜盡信 國際 08:05 2020/11/02 分享： 美國總統大選周二（11月3日）舉行，拜登於民意調查一直領先特朗普，平均幅度多達8個百分點，遠超大部分民調的誤差範圍，按道理，美國大選結果不應有甚麼意外。無奈現今社會處於異常撕裂的狀態，美國自身更有太多難以掌握的不明朗因素，或者，當瘋子特朗普遇上另一建制精英拜登時，今屆大選結果同樣難以預計，任何結果根本不應視作意外。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 血案挑起深層次矛盾 馬克龍連任避無可避 2020/10/29 血案挑起深層次矛盾 馬克龍連任避無可避 【美國大選】提前投票3大特點 預示特朗普輸硬？ 2020/10/28 【美國大選】提前投票3大特點 預示特朗普輸硬？ 不甘保守派主導最高法院 自由派誓於大選後作浪 2020/10/27 不甘保守派主導最高法院 自由派誓於大選後作浪 土耳其搶佔主導 打擊法國不手軟 2020/10/26 土耳其搶佔主導 打擊法國不手軟 【美國大選】辯論回歸正常 特朗普難再逞強 2020/10/23 【美國大選】辯論回歸正常 特朗普難再逞強 選舉 全球化 總統大選 民意調查 拜登 特朗普 白宮 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入