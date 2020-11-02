【美國大選】當瘋子再遇建制精英 民調不宜盡信

美國總統大選周二（11月3日）舉行，拜登於民意調查一直領先特朗普，平均幅度多達8個百分點，遠超大部分民調的誤差範圍，按道理，美國大選結果不應有甚麼意外。無奈現今社會處於異常撕裂的狀態，美國自身更有太多難以掌握的不明朗因素，或者，當瘋子特朗普遇上另一建制精英拜登時，今屆大選結果同樣難以預計，任何結果根本不應視作意外。

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