「十四五」產業導向 首重「新基建」 中國 20:00 2020/11/01 分享： 上周四，中共十九屆五中全會通過「十四五」規劃經濟社會發展主要目標的《建議》，盡管十四五綱要具體內容尚未公布，但市場已開始聚焦新發展格局下的產業導向。其中「新基建」是最受關注的產業。據測算，「十四五」期間，內地新基建的直接投資金額將達到約10萬億元（人民幣，下同）。 ... 相關文章 【中國經濟新佈局】「內循環+新基建」 應對危機的托底戰略 2020/08/19 【中國經濟新佈局】「內循環+新基建」 應對危機的托底戰略 新基建接力「中國製造2025」 破美技術圍堵 2020/05/20 新基建接力「中國製造2025」 破美技術圍堵 【中美角力】冀保持領先地位 中國投資逾萬億美元發展新基建 2020/06/12 【中美角力】冀保持領先地位 中國投資逾萬億美元發展新基建 五中全會 將揭示「十四五」新商機 2020/10/24 五中全會 將揭示「十四五」新商機 【中國經濟】內循環受阻「塞車位」 收入分配亟需改革 2020/10/30 【中國經濟】內循環受阻「塞車位」 收入分配亟需改革 基建 政治 經濟 人工智能 通訊科技 5G 物聯網 中共中央政治局 中國共產黨 中國國務院 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入