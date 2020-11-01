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「十四五」產業導向 首重「新基建」

中國 20:00 2020/11/01

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上周四，中共十九屆五中全會通過「十四五」規劃經濟社會發展主要目標的《建議》，盡管十四五綱要具體內容尚未公布，但市場已開始聚焦新發展格局下的產業導向。其中「新基建」是最受關注的產業。據測算，「十四五」期間，內地新基建的直接投資金額將達到約10萬億元（人民幣，下同）。

...

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