  • 23°C
香港時間 : 20201102日 (週一) 04:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤 收息股 存款利息 抽新股 國泰裁員
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

本月港股投資部署 3件事你要知

名家專欄 2020/11/02

分享：

港股正式踏入11月首個交易日，經過走勢反覆的9月和10月，究竟本月投資港股時需要留意甚麼焦點？部署策略又應如何？本欄在此羅列三大重要事項，投資者可因應相關事項之局勢發展，靈活調整港股部署策略。

美大選後

...

撰文 : 莫亦熙

欄名 : 交易講場

最新專欄文章

交易講場 - 4因素困擾港股 投資者不可不防
2020/10/31
4因素困擾港股 投資者不可不防
交易講場 - 美股波動料持續 宜大選後再部署
2020/10/30
美股波動料持續 宜大選後再部署
交易講場 - 支付有價 騰訊突破600元
2020/10/29
支付有價 騰訊突破600元
交易講場 - 美股受制紓困措施 大選前無望出台
2020/10/28
美股受制紓困措施 大選前無望出台
交易講場 - Intel被動捱打 對手AMD勢頭日盛
2020/10/27
Intel被動捱打 對手AMD勢頭日盛
金融 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 疫情 經濟 美國 銀行 總統大選 藍籌股 疫苗

上一篇文章

五中布陣美大選後 戰略非戰 戰術應戰

下一篇文章

日出康城 前世今生
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版