本月港股投資部署 3件事你要知

港股正式踏入11月首個交易日，經過走勢反覆的9月和10月，究竟本月投資港股時需要留意甚麼焦點？部署策略又應如何？本欄在此羅列三大重要事項，投資者可因應相關事項之局勢發展，靈活調整港股部署策略。

美大選後

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