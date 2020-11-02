本月港股投資部署 3件事你要知 名家專欄 2020/11/02 分享： 港股正式踏入11月首個交易日，經過走勢反覆的9月和10月，究竟本月投資港股時需要留意甚麼焦點？部署策略又應如何？本欄在此羅列三大重要事項，投資者可因應相關事項之局勢發展，靈活調整港股部署策略。 美大選後 ... 撰文 : 莫亦熙 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 4因素困擾港股 投資者不可不防 2020/10/31 4因素困擾港股 投資者不可不防 交易講場 - 美股波動料持續 宜大選後再部署 2020/10/30 美股波動料持續 宜大選後再部署 交易講場 - 支付有價 騰訊突破600元 2020/10/29 支付有價 騰訊突破600元 交易講場 - 美股受制紓困措施 大選前無望出台 2020/10/28 美股受制紓困措施 大選前無望出台 交易講場 - Intel被動捱打 對手AMD勢頭日盛 2020/10/27 Intel被動捱打 對手AMD勢頭日盛 金融 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 疫情 經濟 美國 銀行 總統大選 藍籌股 疫苗 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入