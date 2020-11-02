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新盤購買力全面啟動 樓市更健康？

名家專欄 09:00 2020/11/02

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繼早前大圍站柏傲莊I引來數千計的準買家排隊參觀示範單位，過去周末兩個新盤銷情持續，而且不止局限在個別戶型，而是由開放式戶到大單位同樣受市場歡迎，反映由上車到換樓、投資的購買力正在復甦，購買力不再側重在單一層面，樓市較之前較為健康。

...

欄名 : 樓市分析

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