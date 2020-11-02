新盤購買力全面啟動 樓市更健康？ 名家專欄 09:00 2020/11/02 分享： 繼早前大圍站柏傲莊I引來數千計的準買家排隊參觀示範單位，過去周末兩個新盤銷情持續，而且不止局限在個別戶型，而是由開放式戶到大單位同樣受市場歡迎，反映由上車到換樓、投資的購買力正在復甦，購買力不再側重在單一層面，樓市較之前較為健康。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 發展商急推盤「追落後」 置業選擇多應點揀 2020/10/30 發展商急推盤「追落後」 置業選擇多應點揀 新界最貴開放式要出世啦！ 今日 新界最貴開放式要出世啦！ 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 2020/10/31 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 最新專欄文章 新界最貴開放式要出世啦！ 今日 新界最貴開放式要出世啦！ 樓市好淡因素拉鋸 疫情最關鍵 2020/10/30 樓市好淡因素拉鋸 疫情最關鍵 國泰裁員 樓市真是有筍盤執？ 2020/10/29 國泰裁員 樓市真是有筍盤執？ 新盤旺勢蔓延 豪宅也爆搶客戰？ 2020/10/28 新盤旺勢蔓延 豪宅也爆搶客戰？ 核心區舖位捱打 租售價未見底 2020/10/27 核心區舖位捱打 租售價未見底 一手市場 九肚山 帝御 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入