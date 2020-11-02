【美國大選】種族平權雙刃劍 拜登須善用 國際 16:12 2020/11/02 分享： 美國過去半年爆發以「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，簡稱BLM）為名的種族平權運動，對於份屬傳統建制精英的拜登，以及作為執政者的特朗普而言，這場平權運動實是一把雙刃劍，沒有一面倒利好或利淡，只看他們如何使用。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【美國大選】當瘋子再遇建制精英 民調不宜盡信 今日 【美國大選】當瘋子再遇建制精英 民調不宜盡信 血案挑起深層次矛盾 馬克龍連任避無可避 2020/10/29 血案挑起深層次矛盾 馬克龍連任避無可避 【美國大選】提前投票3大特點 預示特朗普輸硬？ 2020/10/28 【美國大選】提前投票3大特點 預示特朗普輸硬？ 不甘保守派主導最高法院 自由派誓於大選後作浪 2020/10/27 不甘保守派主導最高法院 自由派誓於大選後作浪 土耳其搶佔主導 打擊法國不手軟 2020/10/26 土耳其搶佔主導 打擊法國不手軟 選舉 種族主義 總統大選 拜登 特朗普 白宮 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入