【美國大選】種族平權雙刃劍 拜登須善用

美國過去半年爆發以「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，簡稱BLM）為名的種族平權運動，對於份屬傳統建制精英的拜登，以及作為執政者的特朗普而言，這場平權運動實是一把雙刃劍，沒有一面倒利好或利淡，只看他們如何使用。

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