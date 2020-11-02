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歐洲封城美選情紛亂 亞股短綫續跑贏

財金 13:04 2020/11/02

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歐美股市上周連日尋底，中港日韓北亞股市今早全綫靠穩，卻多少令人感意外。美國大選戰局預期紛亂，加上歐洲疫情全面急彈，迫使英國擬加入法、德封城行列，歐美股市受壓難免，可以預期亞洲未來一段時間或續為資金避險換馬的主要對象。

...

欄名 : 透視中港美

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