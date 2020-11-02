歐洲封城美選情紛亂 亞股短綫續跑贏 財金 13:04 2020/11/02 分享： 歐美股市上周連日尋底，中港日韓北亞股市今早全綫靠穩，卻多少令人感意外。美國大選戰局預期紛亂，加上歐洲疫情全面急彈，迫使英國擬加入法、德封城行列，歐美股市受壓難免，可以預期亞洲未來一段時間或續為資金避險換馬的主要對象。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 【螞蟻IPO】向隅螞蟻A股IPO 北水湧港買乜股? 2020/10/30 【螞蟻IPO】向隅螞蟻A股IPO 北水湧港買乜股? 疫情復熾歐美股急瀉 資金避險訊號全面睇 2020/10/29 疫情復熾歐美股急瀉 資金避險訊號全面睇 人行續撤干預措施 毋阻人幣中綫升勢 2020/10/28 人行續撤干預措施 毋阻人幣中綫升勢 【螞蟻上市】螞蟻開展史上最強IPO 意外抽散內銀內險股 2020/10/27 【螞蟻上市】螞蟻開展史上最強IPO 意外抽散內銀內險股 【iBond 2020】大話怕計數 iBond短綫回報高到你不信 2020/10/23 【iBond 2020】大話怕計數 iBond短綫回報高到你不信 疫情 美股 經濟 A股 香港股票 恒生指數 滬深300指數 美國 白宮 亞洲 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入