【美國大選】特朗普無論勝負 已令世界大亂回不了頭 國際 13:05 2020/11/04 分享： ▲ 【美國大選】特朗普無論勝負 已令世界大亂回不了頭 還記得上屆特朗普對陣希拉莉，雖然也是全球重大事件，但社交媒體的討論熱度遜色得多。今屆美國大選獲得的關注度，前所未見地高，坊間的感受，由別國又一次選舉，變為覺得關乎自身命運。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【美國大選】億人提前投票添變數 民調複雜加權恐徒然 今日 【美國大選】億人提前投票添變數 民調複雜加權恐徒然 【美國大選】守不住佛羅里達 特朗普連任夢難圓 2020/11/03 【美國大選】守不住佛羅里達 特朗普連任夢難圓 【美國大選】佛羅里達兵家必爭 入主白宮關鍵 2020/11/03 【美國大選】佛羅里達兵家必爭 入主白宮關鍵 【美國大選】種族平權雙刃劍 拜登須善用 2020/11/02 【美國大選】種族平權雙刃劍 拜登須善用 【美國大選】當瘋子再遇建制精英 民調不宜盡信 2020/11/02 【美國大選】當瘋子再遇建制精英 民調不宜盡信 政治 選舉 總統大選 美國共和黨 中美關係 特朗普 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入