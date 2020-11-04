▲ 【美國大選】特朗普無論勝負 已令世界大亂回不了頭

還記得上屆特朗普對陣希拉莉，雖然也是全球重大事件，但社交媒體的討論熱度遜色得多。今屆美國大選獲得的關注度，前所未見地高，坊間的感受，由別國又一次選舉，變為覺得關乎自身命運。

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