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【美國大選】佛羅里達兵家必爭 入主白宮關鍵

國際 08:05 2020/11/03

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美國大選11月3日舉行，特朗普及拜登上周均親身前往佛羅里達州拉票。這個關鍵搖擺州多年來被認定為總統大選的造王者，尤其對特朗普而言，若果守不住「老家」的29張選舉人票，基本上不可能成功連任。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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