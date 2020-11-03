【美國大選】佛羅里達兵家必爭 入主白宮關鍵 國際 08:05 2020/11/03 分享： 美國大選11月3日舉行，特朗普及拜登上周均親身前往佛羅里達州拉票。這個關鍵搖擺州多年來被認定為總統大選的造王者，尤其對特朗普而言，若果守不住「老家」的29張選舉人票，基本上不可能成功連任。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【美國大選】種族平權雙刃劍 拜登須善用 2020/11/02 【美國大選】種族平權雙刃劍 拜登須善用 【美國大選】當瘋子再遇建制精英 民調不宜盡信 2020/11/02 【美國大選】當瘋子再遇建制精英 民調不宜盡信 血案挑起深層次矛盾 馬克龍連任避無可避 2020/10/29 血案挑起深層次矛盾 馬克龍連任避無可避 【美國大選】提前投票3大特點 預示特朗普輸硬？ 2020/10/28 【美國大選】提前投票3大特點 預示特朗普輸硬？ 不甘保守派主導最高法院 自由派誓於大選後作浪 2020/10/27 不甘保守派主導最高法院 自由派誓於大選後作浪 選舉 總統大選 佛羅里達 拜登 特朗普 白宮 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入