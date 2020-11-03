環球資金避險 殘股有望翻身 名家專欄 2020/11/03 分享： 歐美股市上周連日尋底，中港日韓北亞股市昨全綫靠穩，卻多少令人感意外。美國大選戰局預期紛亂，加上歐洲疫情全面急彈，迫使英國擬加入法、德封城行列，歐美股市受壓難免。亞股意外跑出，未來一段日子或續為資金避險 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 泰格逢低買 藥企增研發 今日 泰格逢低買 藥企增研發 贛鋒炒得過 吃正國策飯 今日 贛鋒炒得過 吃正國策飯 最新專欄文章 透視中港美 - 美國大選恐混沌 港股或首當其衝 2020/11/02 美國大選恐混沌 港股或首當其衝 透視中港美 - 螞蟻A股僧多粥少 北水湧港尋寶 2020/10/31 螞蟻A股僧多粥少 北水湧港尋寶 透視中港美 - 歐美股急瀉 避險資金望轉投中港 2020/10/30 歐美股急瀉 避險資金望轉投中港 透視中港美 - 人幣強勢未減 港股吸金不變 2020/10/29 人幣強勢未減 港股吸金不變 透視中港美 - 螞蟻IPO搞動港股 國際重量不似預期 2020/10/28 螞蟻IPO搞動港股 國際重量不似預期 股票 滬深300指數 減持 走資 海嘯 吸資 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入