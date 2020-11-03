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環球資金避險 殘股有望翻身

名家專欄 2020/11/03

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歐美股市上周連日尋底，中港日韓北亞股市昨全綫靠穩，卻多少令人感意外。美國大選戰局預期紛亂，加上歐洲疫情全面急彈，迫使英國擬加入法、德封城行列，歐美股市受壓難免。亞股意外跑出，未來一段日子或續為資金避險

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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