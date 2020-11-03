11月新盤翻新 旺市仍可持續 名家專欄 07:00 2020/11/03 分享： 踏入11月份一手市場多盤齊推，且陸續會有新盤加入戰團，以現時新盤的銷售反應來看，相信市場仍有足夠的購買力去支持。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 8盤大戰 邊個新盤最抵買? 2020/09/26 8盤大戰 邊個新盤最抵買? 柏傲莊I次輪沽清 新盤市場單日暫沽240伙 海天晉逾千萬沽連天台戶 2020/10/26 柏傲莊I次輪沽清 新盤市場單日暫沽240伙 海天晉逾千萬沽連天台戶 【新盤價單】大圍站柏傲莊II首批337伙 首推開放式折實價由572.8萬元起 2020/10/28 【新盤價單】大圍站柏傲莊II首批337伙 首推開放式折實價由572.8萬元起 新盤市場熱鬧 嘉峯匯及名日‧九肚山帶動 單日沽約146伙 2020/10/31 新盤市場熱鬧 嘉峯匯及名日‧九肚山帶動 單日沽約146伙 新盤戰升溫 「預熱」末季小陽春 2020/10/12 新盤戰升溫 「預熱」末季小陽春 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤狂推 天水圍率先腳軟？ 今日 新盤狂推 天水圍率先腳軟？ 專家樓論 - 日出康城 前世今生 2020/11/02 日出康城 前世今生 專家樓論 - 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 2020/10/31 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 專家樓論 - 發展商急推盤「追落後」 置業選擇多應點揀 2020/10/30 發展商急推盤「追落後」 置業選擇多應點揀 專家樓論 - 東涌變成尋寶地 2020/10/30 東涌變成尋寶地 物業市場 一手市場 成交 柏傲莊II 柏傲莊I 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入