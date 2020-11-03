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11月新盤翻新 旺市仍可持續

名家專欄 07:00 2020/11/03

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踏入11月份一手市場多盤齊推，且陸續會有新盤加入戰團，以現時新盤的銷售反應來看，相信市場仍有足夠的購買力去支持。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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