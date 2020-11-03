【螞蟻IPO】監管約談影響深遠 毋損螞蟻短綫炒風 財金 13:23 2020/11/03 分享： 史上最強新股螞蟻集團 （06688） H股本周四（11月5日）掛牌上市前，內地4大金融監管部委突公布監管約談馬雲為首的主事高層。消息未見折損投資者追捧螞蟻新股的熱情，惟監管當局展示將金融科技巨企納入監管的姿態明顯，長綫投資者不容忽視此監管風向轉變。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 歐洲封城美選情紛亂 亞股短綫續跑贏 2020/11/02 歐洲封城美選情紛亂 亞股短綫續跑贏 【螞蟻IPO】向隅螞蟻A股IPO 北水湧港買乜股? 2020/10/30 【螞蟻IPO】向隅螞蟻A股IPO 北水湧港買乜股? 疫情復熾歐美股急瀉 資金避險訊號全面睇 2020/10/29 疫情復熾歐美股急瀉 資金避險訊號全面睇 人行續撤干預措施 毋阻人幣中綫升勢 2020/10/28 人行續撤干預措施 毋阻人幣中綫升勢 【螞蟻上市】螞蟻開展史上最強IPO 意外抽散內銀內險股 2020/10/27 【螞蟻上市】螞蟻開展史上最強IPO 意外抽散內銀內險股 陸金所 金融服務 信用卡 IPO 金融機構 H股 美股 馬雲 金融 銀行 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入