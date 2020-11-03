  • 26°C
香港時間 : 20201103日 (週二) 14:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤 收息股 存款利息 抽新股 國泰裁員
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻IPO】監管約談影響深遠 毋損螞蟻短綫炒風

財金 13:23 2020/11/03

分享：

史上最強新股螞蟻集團 （06688） H股本周四（11月5日）掛牌上市前，內地4大金融監管部委突公布監管約談馬雲為首的主事高層。消息未見折損投資者追捧螞蟻新股的熱情，惟監管當局展示將金融科技巨企納入監管的姿態明顯，長綫投資者不容忽視此監管風向轉變。

...

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

歐洲封城美選情紛亂 亞股短綫續跑贏
2020/11/02
歐洲封城美選情紛亂 亞股短綫續跑贏
【螞蟻IPO】向隅螞蟻A股IPO 北水湧港買乜股?
2020/10/30
【螞蟻IPO】向隅螞蟻A股IPO 北水湧港買乜股?
疫情復熾歐美股急瀉 資金避險訊號全面睇
2020/10/29
疫情復熾歐美股急瀉 資金避險訊號全面睇
人行續撤干預措施 毋阻人幣中綫升勢
2020/10/28
人行續撤干預措施 毋阻人幣中綫升勢
【螞蟻上市】螞蟻開展史上最強IPO 意外抽散內銀內險股
2020/10/27
【螞蟻上市】螞蟻開展史上最強IPO 意外抽散內銀內險股
陸金所 金融服務 信用卡 IPO 金融機構 H股 美股 馬雲 金融 銀行

下一篇文章

歐洲封城美選情紛亂 亞股短綫續跑贏
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版