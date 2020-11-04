【美國大選】億人提前投票添變數 民調複雜加權恐徒然 國際 08:05 2020/11/04 分享： 若是正常的選舉年，美國大選結果幾無懸念，按民意調查結果，拜登篤定當選。特朗普流年不利，大選撞正疫情，經濟大衰退，雖疫情算是非戰之罪，還是影響勝算。但2016年民調集體失準，如今無人敢說特朗普不可能取勝。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 【美國大選】今屆大選結果料遲到 選舉當晚難定輸贏 今日 【美國大選】今屆大選結果料遲到 選舉當晚難定輸贏 【美國大選】全球過百億投注額 有人押注千萬拜登贏 2020/11/03 【美國大選】全球過百億投注額 有人押注千萬拜登贏 【美國大選】上屆大選少數準確民調：特朗普輕鬆連任 2020/11/03 【美國大選】上屆大選少數準確民調：特朗普輕鬆連任 【美國大選】拜登先拔頭籌 全取新罕布什爾州一小鎮選票 2020/11/03 【美國大選】拜登先拔頭籌 全取新罕布什爾州一小鎮選票 【美國大選】近億人提前投票 料推高整體投票率至67% 2020/11/03 【美國大選】近億人提前投票 料推高整體投票率至67% 最新專欄文章 【美國大選】守不住佛羅里達 特朗普連任夢難圓 2020/11/03 【美國大選】守不住佛羅里達 特朗普連任夢難圓 【美國大選】佛羅里達兵家必爭 入主白宮關鍵 2020/11/03 【美國大選】佛羅里達兵家必爭 入主白宮關鍵 【美國大選】種族平權雙刃劍 拜登須善用 2020/11/02 【美國大選】種族平權雙刃劍 拜登須善用 【美國大選】當瘋子再遇建制精英 民調不宜盡信 2020/11/02 【美國大選】當瘋子再遇建制精英 民調不宜盡信 血案挑起深層次矛盾 馬克龍連任避無可避 2020/10/29 血案挑起深層次矛盾 馬克龍連任避無可避 政治 選舉 民意調查 總統大選 特朗普 拜登 美國民主黨 美國共和黨 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入