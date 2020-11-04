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【美國大選】億人提前投票添變數 民調複雜加權恐徒然

國際 08:05 2020/11/04

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若是正常的選舉年，美國大選結果幾無懸念，按民意調查結果，拜登篤定當選。特朗普流年不利，大選撞正疫情，經濟大衰退，雖疫情算是非戰之罪，還是影響勝算。但2016年民調集體失準，如今無人敢說特朗普不可能取勝。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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