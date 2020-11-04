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金融監管掩至 螞蟻告別「野蠻增長」

名家專欄 2020/11/04

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史上最強新股螞蟻集團（06688）掛牌上市前發生巨變，被上交所叫停，暫緩上市，香港亦跟隨。公司聲明主要是監管環境發生重大事項。近日監管機構對螞蟻集團的行動，明顯展示監管當局將金融科技巨企納入監管的姿態

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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