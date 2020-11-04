金融監管掩至 螞蟻告別「野蠻增長」 名家專欄 2020/11/04 分享： 史上最強新股螞蟻集團（06688）掛牌上市前發生巨變，被上交所叫停，暫緩上市，香港亦跟隨。公司聲明主要是監管環境發生重大事項。近日監管機構對螞蟻集團的行動，明顯展示監管當局將金融科技巨企納入監管的姿態 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 舜宇獲唱好 望接蘋果單 今日 舜宇獲唱好 望接蘋果單 比電趁低吸納 蘋果帶動收入 今日 比電趁低吸納 蘋果帶動收入 最新專欄文章 透視中港美 - 環球資金避險 殘股有望翻身 2020/11/03 環球資金避險 殘股有望翻身 透視中港美 - 美國大選恐混沌 港股或首當其衝 2020/11/02 美國大選恐混沌 港股或首當其衝 透視中港美 - 螞蟻A股僧多粥少 北水湧港尋寶 2020/10/31 螞蟻A股僧多粥少 北水湧港尋寶 透視中港美 - 歐美股急瀉 避險資金望轉投中港 2020/10/30 歐美股急瀉 避險資金望轉投中港 透視中港美 - 人幣強勢未減 港股吸金不變 2020/10/29 人幣強勢未減 港股吸金不變 IPO 劉鶴 金融服務 支付寶 馬雲 海嘯 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入