  • 21°C
香港時間 : 20201104日 (週三) 07:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤 收息股 存款利息 抽新股 國泰裁員
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中資快、狠、準收舊樓重建 解讀背後思量

名家專欄 07:00 2020/11/04

分享：

近年政府推地大減，不少中小型發展商均出現「餓地」情況，唯有轉投舊樓收購，特別是在本港缺少土地儲備的中資財團，為了進場參與發展，在收購出價方面，甚至較本地財團更積極。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

【舊樓強拍】「黃埔五街」再添一幢舊樓獲批強拍 底價13億元
2020/10/22
【舊樓強拍】「黃埔五街」再添一幢舊樓獲批強拍 底價13億元
【舊樓收購】恒地黃埔街4幢舊樓獲批強拍令 小業主包括裕泰興
2020/10/23
【舊樓收購】恒地黃埔街4幢舊樓獲批強拍令 小業主包括裕泰興
市建局每呎17698元收購啟德道舊樓 小業主可以揀「樓換樓」買煥然壹居
2020/10/19
市建局每呎17698元收購啟德道舊樓 小業主可以揀「樓換樓」買煥然壹居

最新專欄文章

專家樓論 - 核心區商舖 跳樓式出貨
今日
核心區商舖 跳樓式出貨
專家樓論 - 11月新盤翻新 旺市仍可持續
2020/11/03
11月新盤翻新 旺市仍可持續
專家樓論 - 新盤狂推 天水圍率先腳軟？
2020/11/03
新盤狂推 天水圍率先腳軟？
專家樓論 - 日出康城 前世今生
2020/11/02
日出康城 前世今生
專家樓論 - 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素
2020/10/31
私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素
強拍 土地供應 發展商 收購

下一篇文章

螞蟻突出事美股亦搞錯？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版