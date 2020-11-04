中資快、狠、準收舊樓重建 解讀背後思量 名家專欄 07:00 2020/11/04 分享： 近年政府推地大減，不少中小型發展商均出現「餓地」情況，唯有轉投舊樓收購，特別是在本港缺少土地儲備的中資財團，為了進場參與發展，在收購出價方面，甚至較本地財團更積極。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【舊樓強拍】「黃埔五街」再添一幢舊樓獲批強拍 底價13億元 2020/10/22 【舊樓強拍】「黃埔五街」再添一幢舊樓獲批強拍 底價13億元 【舊樓收購】恒地黃埔街4幢舊樓獲批強拍令 小業主包括裕泰興 2020/10/23 【舊樓收購】恒地黃埔街4幢舊樓獲批強拍令 小業主包括裕泰興 市建局每呎17698元收購啟德道舊樓 小業主可以揀「樓換樓」買煥然壹居 2020/10/19 市建局每呎17698元收購啟德道舊樓 小業主可以揀「樓換樓」買煥然壹居 最新專欄文章 專家樓論 - 核心區商舖 跳樓式出貨 今日 核心區商舖 跳樓式出貨 專家樓論 - 11月新盤翻新 旺市仍可持續 2020/11/03 11月新盤翻新 旺市仍可持續 專家樓論 - 新盤狂推 天水圍率先腳軟？ 2020/11/03 新盤狂推 天水圍率先腳軟？ 專家樓論 - 日出康城 前世今生 2020/11/02 日出康城 前世今生 專家樓論 - 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 2020/10/31 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 強拍 土地供應 發展商 收購 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入