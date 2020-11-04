【螞蟻上市觸礁】螞蟻煞停上市科企大跌 竟然還有受惠股? 財金 13:25 2020/11/04 分享： 螞蟻集團（原定上市編號：06688）預期明天（周四）上市前，昨晚突遭上交所叫停上市、H股上市計劃同步煞停。事件凸顯內地互聯網金融企業面對的重大風險，相關業務的科技企業股價大跌的同時，市場竟然還有不少受惠股，成為支撐港股企於近25000點高位的生力軍。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 【螞蟻IPO】監管約談影響深遠 毋損螞蟻短綫炒風 2020/11/03 【螞蟻IPO】監管約談影響深遠 毋損螞蟻短綫炒風 歐洲封城美選情紛亂 亞股短綫續跑贏 2020/11/02 歐洲封城美選情紛亂 亞股短綫續跑贏 【螞蟻IPO】向隅螞蟻A股IPO 北水湧港買乜股? 2020/10/30 【螞蟻IPO】向隅螞蟻A股IPO 北水湧港買乜股? 疫情復熾歐美股急瀉 資金避險訊號全面睇 2020/10/29 疫情復熾歐美股急瀉 資金避險訊號全面睇 人行續撤干預措施 毋阻人幣中綫升勢 2020/10/28 人行續撤干預措施 毋阻人幣中綫升勢 微信 微信支付 陸金所 香港股票 Fintech 上海證券交易所 阿里巴巴－SW（09988） 集資 美元 IPO 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入