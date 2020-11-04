【螞蟻上市觸礁】螞蟻煞停上市科企大跌 竟然還有受惠股?

螞蟻集團（原定上市編號：06688）預期明天（周四）上市前，昨晚突遭上交所叫停上市、H股上市計劃同步煞停。事件凸顯內地互聯網金融企業面對的重大風險，相關業務的科技企業股價大跌的同時，市場竟然還有不少受惠股，成為支撐港股企於近25000點高位的生力軍。

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