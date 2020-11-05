螞蟻觸礁引發大換馬 科網股未散水 名家專欄 2020/11/05 分享： 螞蟻集團（原定上市編號：06688）預期周四（今天）上市前，周二晚突遭上交所叫停上市，H股上市計劃同步煞停。事件凸顯內地互聯網金融企業面對的重大風險，相關業務的科技企業股價大跌的同時，意外掀動資金換馬 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 小米已突破 雙十一熱賣 今日 小米已突破 雙十一熱賣 聯想值得購買 光棍節好銷情 今日 聯想值得購買 光棍節好銷情 最新專欄文章 透視中港美 - 金融監管掩至 螞蟻告別「野蠻增長」 2020/11/04 金融監管掩至 螞蟻告別「野蠻增長」 透視中港美 - 環球資金避險 殘股有望翻身 2020/11/03 環球資金避險 殘股有望翻身 透視中港美 - 美國大選恐混沌 港股或首當其衝 2020/11/02 美國大選恐混沌 港股或首當其衝 透視中港美 - 螞蟻A股僧多粥少 北水湧港尋寶 2020/10/31 螞蟻A股僧多粥少 北水湧港尋寶 透視中港美 - 歐美股急瀉 避險資金望轉投中港 2020/10/30 歐美股急瀉 避險資金望轉投中港 IPO 集資 金融監管機構 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入