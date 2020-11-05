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螞蟻觸礁引發大換馬 科網股未散水

名家專欄 2020/11/05

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螞蟻集團（原定上市編號：06688）預期周四（今天）上市前，周二晚突遭上交所叫停上市，H股上市計劃同步煞停。事件凸顯內地互聯網金融企業面對的重大風險，相關業務的科技企業股價大跌的同時，意外掀動資金換馬

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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