螞蟻觸礁引發大換馬 科網股未散水

螞蟻集團（原定上市編號：06688）預期周四（今天）上市前，周二晚突遭上交所叫停上市，H股上市計劃同步煞停。事件凸顯內地互聯網金融企業面對的重大風險，相關業務的科技企業股價大跌的同時，意外掀動資金換馬

...