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中軟雙位數增長 政策重視數字化

名家專欄 2020/11/05

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國企指數昨日受制牛熊分界綫（現處於10186點），如破這綫可上望10500點，盡管大市坐過山車，但軟件股明顯跑贏大市，當中中國軟件（00354）估值最吸引，加上受惠政策傾斜，盈利有穩定雙位數增長，有望

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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