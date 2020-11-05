中軟雙位數增長 政策重視數字化 名家專欄 2020/11/05 分享： 國企指數昨日受制牛熊分界綫（現處於10186點），如破這綫可上望10500點，盡管大市坐過山車，但軟件股明顯跑贏大市，當中中國軟件（00354）估值最吸引，加上受惠政策傾斜，盈利有穩定雙位數增長，有望 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 瑞聲低潮已過 政策要求做強 2020/11/04 瑞聲低潮已過 政策要求做強 中字股實力談 - 廣汽新能源車驅動明年高增長 2020/10/31 廣汽新能源車驅動明年高增長 中字股實力談 - 福萊特要追捧 中央提碳中和 2020/10/30 福萊特要追捧 中央提碳中和 中字股實力談 - 京東增長無難度 政策撑新型消費 2020/10/29 京東增長無難度 政策撑新型消費 中字股實力談 - 招金盈利倍增 黃金消費好轉 2020/10/28 招金盈利倍增 黃金消費好轉 中國軟件國際（00354） 滙豐控股（00005） 中國移動（00941） 騰訊控股（00700） 福萊特玻璃（06865） 瑞聲科技（02018） 疫情 華為 新經濟 軟件 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入