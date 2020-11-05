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外圍政局動盪 為樓市急降温

名家專欄 07:00 2020/11/05

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雖然本地疫情暫時有所緩和，不過今個星期外圍政局動盪，市場好淡消息爭持，情況不至於影響本港樓市波動，不過短期內相信準買家入市態度將會轉為觀望，等待政局變得較為明朗才入市。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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