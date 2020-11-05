外圍政局動盪 為樓市急降温 名家專欄 07:00 2020/11/05 分享： 雖然本地疫情暫時有所緩和，不過今個星期外圍政局動盪，市場好淡消息爭持，情況不至於影響本港樓市波動，不過短期內相信準買家入市態度將會轉為觀望，等待政局變得較為明朗才入市。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【螞蟻上市暫緩】施永青：內地官僚問題不是經濟問題 香港樓市仍然平穩 2020/11/04 【螞蟻上市暫緩】施永青：內地官僚問題不是經濟問題 香港樓市仍然平穩 【螞蟻上市暫緩】泓亮張翹楚：樓市不會太受影響 甚至可能有資金轉投物業 2020/11/04 【螞蟻上市暫緩】泓亮張翹楚：樓市不會太受影響 甚至可能有資金轉投物業 【螞蟻上市暫緩】萊坊林浩文：專業投資者只視股票投資選擇之一 樓市以用家為主 2020/11/04 【螞蟻上市暫緩】萊坊林浩文：專業投資者只視股票投資選擇之一 樓市以用家為主 【美國大選結果】美國大選選情緊張 未來4年香港樓市會點樣？ 2020/11/04 【美國大選結果】美國大選選情緊張 未來4年香港樓市會點樣？ 最新專欄文章 專家樓論 - 納米銀主盤 沒有必賺神話 今日 納米銀主盤 沒有必賺神話 專家樓論 - 中資快、狠、準收舊樓重建 解讀背後思量 2020/11/04 中資快、狠、準收舊樓重建 解讀背後思量 專家樓論 - 核心區商舖 跳樓式出貨 2020/11/04 核心區商舖 跳樓式出貨 專家樓論 - 11月新盤翻新 旺市仍可持續 2020/11/03 11月新盤翻新 旺市仍可持續 專家樓論 - 新盤狂推 天水圍率先腳軟？ 2020/11/03 新盤狂推 天水圍率先腳軟？ 經濟衰退 一手市場 失業率 樓價 中美貿易戰 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入