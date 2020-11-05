  • 25°C
香港時間 : 20201105日 (週四) 14:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤 收息股 存款利息 抽新股 國泰裁員
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】美國大選反覆多變 港股強勢能走多遠?

財金 13:20 2020/11/05

分享：

美國總統大選戰情出乎意料緊湊，民主、共和兩黨候選人在點票過程中互有領先，美股為首環球金融市場波動中反覆向好。民主黨候選人拜登最新預期勝選機會極高，惟爭取連任的總統特朗普已即時提出訴訟阻撓點票，最終選舉結果佷可能一拖再拖。

...

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

【螞蟻上市觸礁】螞蟻煞停上市阿里大跌 竟然還有受惠股?
2020/11/04
【螞蟻上市觸礁】螞蟻煞停上市阿里大跌 竟然還有受惠股?
【螞蟻IPO】監管約談影響深遠 毋損螞蟻短綫炒風
2020/11/03
【螞蟻IPO】監管約談影響深遠 毋損螞蟻短綫炒風
歐洲封城美選情紛亂 亞股短綫續跑贏
2020/11/02
歐洲封城美選情紛亂 亞股短綫續跑贏
【螞蟻IPO】向隅螞蟻A股IPO 北水湧港買乜股?
2020/10/30
【螞蟻IPO】向隅螞蟻A股IPO 北水湧港買乜股?
疫情復熾歐美股急瀉 資金避險訊號全面睇
2020/10/29
疫情復熾歐美股急瀉 資金避險訊號全面睇
選舉 壟斷 美股 香港股票 反壟斷 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 恒生科技指數 標準普爾500指數 IPO

下一篇文章

【螞蟻上市觸礁】螞蟻煞停上市阿里大跌 竟然還有受惠股?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版