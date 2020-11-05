【美國大選】美國大選反覆多變 港股強勢能走多遠? 財金 13:20 2020/11/05 分享： 美國總統大選戰情出乎意料緊湊，民主、共和兩黨候選人在點票過程中互有領先，美股為首環球金融市場波動中反覆向好。民主黨候選人拜登最新預期勝選機會極高，惟爭取連任的總統特朗普已即時提出訴訟阻撓點票，最終選舉結果佷可能一拖再拖。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 【螞蟻上市觸礁】螞蟻煞停上市阿里大跌 竟然還有受惠股? 2020/11/04 【螞蟻上市觸礁】螞蟻煞停上市阿里大跌 竟然還有受惠股? 【螞蟻IPO】監管約談影響深遠 毋損螞蟻短綫炒風 2020/11/03 【螞蟻IPO】監管約談影響深遠 毋損螞蟻短綫炒風 歐洲封城美選情紛亂 亞股短綫續跑贏 2020/11/02 歐洲封城美選情紛亂 亞股短綫續跑贏 【螞蟻IPO】向隅螞蟻A股IPO 北水湧港買乜股? 2020/10/30 【螞蟻IPO】向隅螞蟻A股IPO 北水湧港買乜股? 疫情復熾歐美股急瀉 資金避險訊號全面睇 2020/10/29 疫情復熾歐美股急瀉 資金避險訊號全面睇 選舉 壟斷 美股 香港股票 反壟斷 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 恒生科技指數 標準普爾500指數 IPO 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入