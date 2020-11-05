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月供4200元也淪為銀主盤 到底什麼原因？

名家專欄 15:43 2020/11/05

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新冠肺炎困擾樓市多月，雖然樓價未見因而急跌，但是零售市道轉差，各行各業面對裁員壓力愈來愈大，失業率升至6.4%近15年高位。失業率上升對樓市困擾開始浮現，其中一個例證是，大澳一個居屋單位月供約4200元，也淪為銀主盤。

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欄名 : 樓市分析

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