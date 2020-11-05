月供4200元也淪為銀主盤 到底什麼原因？ 名家專欄 15:43 2020/11/05 分享： 新冠肺炎困擾樓市多月，雖然樓價未見因而急跌，但是零售市道轉差，各行各業面對裁員壓力愈來愈大，失業率升至6.4%近15年高位。失業率上升對樓市困擾開始浮現，其中一個例證是，大澳一個居屋單位月供約4200元，也淪為銀主盤。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 綠置居滯銷 市民要的是「置業夢」還是「安居夢」？ 2020/10/22 綠置居滯銷 市民要的是「置業夢」還是「安居夢」？ 樓市好淡因素拉鋸 疫情最關鍵 2020/10/30 樓市好淡因素拉鋸 疫情最關鍵 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 2020/10/31 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 最新專欄文章 新盤「呼吸Plan」再現江湖 2020/11/03 新盤「呼吸Plan」再現江湖 負資產按季升6成 放寬按揭惹的禍？ 2020/11/02 負資產按季升6成 放寬按揭惹的禍？ 新盤購買力全面啟動 樓市更健康？ 2020/11/02 新盤購買力全面啟動 樓市更健康？ 新界最貴開放式要出世啦！ 2020/11/02 新界最貴開放式要出世啦！ 樓市好淡因素拉鋸 疫情最關鍵 2020/10/30 樓市好淡因素拉鋸 疫情最關鍵 居屋 二手市場 失業 就業 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入