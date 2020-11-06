【美國大選】政治獻金牽制華府 美國民主陷入困境？ 國際 08:05 2020/11/06 分享： ▲ 【美國大選】政治獻金牽制華府 美國民主陷入困境？ 美國大選結果陸續公布，雖然民主黨候選人拜登形勢大好，但目前仍未能確認美國大選結果。民主黨今次籌得的政治獻金是共和黨的至少3倍，但並沒有在總統大選中大勝，國會選舉的表現也未算出色。 ... 撰文 : 鄧燕君 欄名 : 國金好書 相關文章 【美國大選結果】特朗普律師入禀 稱共和黨人監察點票被阻 2020/11/05 【美國大選結果】特朗普律師入禀 稱共和黨人監察點票被阻 【美國大選結果】共和黨人染疫死亡 仍當選眾議員 2020/11/05 【美國大選結果】共和黨人染疫死亡 仍當選眾議員 【美國大選結果】拜登「反超前」特朗普 多地爆發示威衝突 2020/11/05 【美國大選結果】拜登「反超前」特朗普 多地爆發示威衝突 【美國大選結果】造假傳聞滿天飛 美媒逐點Fact Check 2020/11/05 【美國大選結果】造假傳聞滿天飛 美媒逐點Fact Check 【美國大選結果】特朗普據報不滿霍士新聞預測 親致電梅鐸 2020/11/05 【美國大選結果】特朗普據報不滿霍士新聞預測 親致電梅鐸 最新專欄文章 【美國大選】學者分析大選和民粹 「民主崩壞非特朗普之過」 2020/10/30 【美國大選】學者分析大選和民粹 「民主崩壞非特朗普之過」 盲目吹捧才智 巨企難逃盛轉衰 2020/10/23 盲目吹捧才智 巨企難逃盛轉衰 【WFH】在家工作成新趨勢 疫情可帶動「後工作社會」？ 2020/10/16 【WFH】在家工作成新趨勢 疫情可帶動「後工作社會」？ 亞美尼亞與阿塞拜疆再戰 解構兩國衝突「非凡」之處 2020/10/02 亞美尼亞與阿塞拜疆再戰 解構兩國衝突「非凡」之處 選舉 彭斯 特朗普 拜登 總統大選 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入