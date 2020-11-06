▲ 【美國大選】政治獻金牽制華府 美國民主陷入困境？

美國大選結果陸續公布，雖然民主黨候選人拜登形勢大好，但目前仍未能確認美國大選結果。民主黨今次籌得的政治獻金是共和黨的至少3倍，但並沒有在總統大選中大勝，國會選舉的表現也未算出色。

...