【美國大選】特朗普輸打贏要 民主制度禮崩樂壞 國際 18:33 2020/11/05 分享： 作為歷史悠久民主國家，美國向來被視為民主模範，10月底的西非科特迪瓦（以往稱象牙海岸）選舉，美國駐當地大使館發出聲明，論調一如既往，提到要尊重民主程序及法治。惟今次大選，美國自己似乎也做不到這點，尤其是總統特朗普帶頭對民主的踐踏，多次以實際行動預告將會輸打贏要。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 【美國大選】億人提前投票添變數 民調複雜加權恐徒然 2020/11/04 【美國大選】億人提前投票添變數 民調複雜加權恐徒然 【美國大選】特朗普無論勝負 已令世界大亂回不了頭 2020/11/04 【美國大選】特朗普無論勝負 已令世界大亂回不了頭 血案挑起深層次矛盾 馬克龍連任避無可避 2020/10/29 血案挑起深層次矛盾 馬克龍連任避無可避 不甘保守派主導最高法院 自由派誓於大選後作浪 2020/10/27 不甘保守派主導最高法院 自由派誓於大選後作浪 土耳其搶佔主導 打擊法國不手軟 2020/10/26 土耳其搶佔主導 打擊法國不手軟 最新專欄文章 【美國大選】特朗普無論勝負 已令世界大亂回不了頭 2020/11/04 【美國大選】特朗普無論勝負 已令世界大亂回不了頭 【美國大選】億人提前投票添變數 民調複雜加權恐徒然 2020/11/04 【美國大選】億人提前投票添變數 民調複雜加權恐徒然 【美國大選】守不住佛羅里達 特朗普連任夢難圓 2020/11/03 【美國大選】守不住佛羅里達 特朗普連任夢難圓 【美國大選】佛羅里達兵家必爭 入主白宮關鍵 2020/11/03 【美國大選】佛羅里達兵家必爭 入主白宮關鍵 【美國大選】種族平權雙刃劍 拜登須善用 2020/11/02 【美國大選】種族平權雙刃劍 拜登須善用 政治 疫情 選舉 拜登 特朗普 總統大選 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入