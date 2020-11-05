【美國大選】特朗普輸打贏要 民主制度禮崩樂壞

作為歷史悠久民主國家，美國向來被視為民主模範，10月底的西非科特迪瓦（以往稱象牙海岸）選舉，美國駐當地大使館發出聲明，論調一如既往，提到要尊重民主程序及法治。惟今次大選，美國自己似乎也做不到這點，尤其是總統特朗普帶頭對民主的踐踏，多次以實際行動預告將會輸打贏要。

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