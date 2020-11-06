拜登勝局未穩 港股還能續升？ 名家專欄 2020/11/06 分享： 美國總統大選戰情出乎意料緊湊，民主、共和兩黨候選人在點票過程中互有領先，美股為首環球金融市場波動中反覆向好。民主黨候選人拜登最新預期勝選機會極高，惟爭取連任的總統特朗普已即時興訟阻撓點票，最終選舉結果 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 阜博可倍升 SaaS成引擎 今日 阜博可倍升 SaaS成引擎 瑞聲谷光學 具分拆潛力 今日 瑞聲谷光學 具分拆潛力 最新專欄文章 透視中港美 - 螞蟻觸礁引發大換馬 科網股未散水 2020/11/05 螞蟻觸礁引發大換馬 科網股未散水 透視中港美 - 金融監管掩至 螞蟻告別「野蠻增長」 2020/11/04 金融監管掩至 螞蟻告別「野蠻增長」 透視中港美 - 環球資金避險 殘股有望翻身 2020/11/03 環球資金避險 殘股有望翻身 透視中港美 - 美國大選恐混沌 港股或首當其衝 2020/11/02 美國大選恐混沌 港股或首當其衝 透視中港美 - 螞蟻A股僧多粥少 北水湧港尋寶 2020/10/31 螞蟻A股僧多粥少 北水湧港尋寶 美股 總統大選 拜登 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入