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拜登勝局未穩 港股還能續升？

名家專欄 2020/11/06

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美國總統大選戰情出乎意料緊湊，民主、共和兩黨候選人在點票過程中互有領先，美股為首環球金融市場波動中反覆向好。民主黨候選人拜登最新預期勝選機會極高，惟爭取連任的總統特朗普已即時興訟阻撓點票，最終選舉結果

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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