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奢侈品vs民生舖 時勢逆轉

名家專欄 14:00 2020/11/06

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封關下零旅客，奢侈品消費大幅下跌，即使疫情緩和，缺乏旅客下，核心區舖市仍淡靜，一切要待通關才有望回復，租金將繼續尋底，民生商戶可趁機進駐。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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