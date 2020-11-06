奢侈品vs民生舖 時勢逆轉 名家專欄 14:00 2020/11/06 分享： 封關下零旅客，奢侈品消費大幅下跌，即使疫情緩和，缺乏旅客下，核心區舖市仍淡靜，一切要待通關才有望回復，租金將繼續尋底，民生商戶可趁機進駐。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【蝕讓成交】元朗鳳攸北街舖位1100萬沽 5年蝕168萬 2020/11/02 【蝕讓成交】元朗鳳攸北街舖位1100萬沽 5年蝕168萬 【疫市開舖】旺角Foot Locker旗艦店明年1月開幕 月租料約200萬 2020/11/03 【疫市開舖】旺角Foot Locker旗艦店明年1月開幕 月租料約200萬 【蝕讓成交】26年前80萬買 依家賣樓仲要蝕？ 2020/11/05 【蝕讓成交】26年前80萬買 依家賣樓仲要蝕？ 最新專欄文章 專家樓論 - 消費愈來愈審慎 今日 消費愈來愈審慎 專家樓論 - 外圍政局動盪 為樓市急降温 2020/11/05 外圍政局動盪 為樓市急降温 專家樓論 - 納米銀主盤 沒有必賺神話 2020/11/05 納米銀主盤 沒有必賺神話 專家樓論 - 中資快、狠、準收舊樓重建 解讀背後思量 2020/11/04 中資快、狠、準收舊樓重建 解讀背後思量 專家樓論 - 核心區商舖 跳樓式出貨 2020/11/04 核心區商舖 跳樓式出貨 商舖 香港物業 物業買賣 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入